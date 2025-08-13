Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand auf altem Bahngelände - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei in der Straße "An der Humboldbrücke". Eine Anwohnerin entdeckte ein Feuer auf dem alten Bahngelände und wählte umgehend den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein leerstehender Carport und eine Transformatorenstation. Durch die sofortigen Löscharbeiten konnte das Feuer bekämpft und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 60.000 Euro. Aufgrund erster Erkenntnisse kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei Osnabrück sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 0541/327/3103 (tagsüber) oder unter -2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell