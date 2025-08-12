Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf/BAB1: Polizei stoppt betrunkenen LKW-Fahrer

Am Montagmittag wurde eine Polizeistreife gegen 13:30 Uhr auf einen Sattelzug aufmerksam, welcher auf der A1 in Richtung Münster unterwegs war. An der roten Zugmaschine stellten die Beamten einige Beschädigungen fest, sodass sie sich für eine Kontrolle entschieden. Am Steuer saß ein 51-jähriger Mann aus Serbien. Die Beschädigungen seien wenige Tage zuvor durch die Kollision mit einer Leitplanke entstanden. An einen Unfallort oder eine genaue Zeit konnte sich der Fahrer nicht mehr erinnern. Der mutmaßliche Grund für die Gedächtnislücken zeigte sich schnell. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Wert von über 2 Promille fest. Für den 51-Jährige ging es im Anschluss für die Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Dort beschlagnahmten die Polizisten außerdem den Führerschein des Mannes und behielten eine Sicherheitsleistung ein. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Trotz erster Ermittlungen konnten keine weiteren Erkenntnisse zu einem möglichen Unfallort oder einer Uhrzeit erlangt werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die beobachtet haben, wie ein Sattelzug mit roter Zugmaschine gegen eine Leitplanke gefahren ist. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2503 oder unter -2515.

