Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Autofahrer kollidiert mit 20-jährigen Fußgänger

Osnabrück (ots)

Am Montagabend befuhr ein 47-jähriger VW-Fahrer gegen 21:20 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Wilhelmstraße. Kurz hinter der Einmündung zur Langen Straße kollidierte der 47-jährige Mann aus Quakenbrück mit einem Fußgänger, welcher den Fußgängerüberweg überquerte. Der 20-jährige Fußgänger, ebenfalls wohnhaft in Quakenbrück, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der junge Mann wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

