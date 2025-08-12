Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Autofahrer kollidiert mit 20-jährigen Fußgänger

Osnabrück (ots)

Am Montagabend befuhr ein 47-jähriger VW-Fahrer gegen 21:20 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Wilhelmstraße. Kurz hinter der Einmündung zur Langen Straße kollidierte der 47-jährige Mann aus Quakenbrück mit einem Fußgänger, welcher den Fußgängerüberweg überquerte. Der 20-jährige Fußgänger, ebenfalls wohnhaft in Quakenbrück, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der junge Mann wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

