POL-OS: Quakenbrück: Autofahrer kollidiert mit 20-jährigen Fußgänger
Osnabrück (ots)
Am Montagabend befuhr ein 47-jähriger VW-Fahrer gegen 21:20 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Wilhelmstraße. Kurz hinter der Einmündung zur Langen Straße kollidierte der 47-jährige Mann aus Quakenbrück mit einem Fußgänger, welcher den Fußgängerüberweg überquerte. Der 20-jährige Fußgänger, ebenfalls wohnhaft in Quakenbrück, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der junge Mann wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.
