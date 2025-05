LPI-SHL: Motorradfahrer gestürzt

Römhild (ots) - In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Simson Roller SR51 vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Milzer Straße in Römhild. Das Kleinkraftrad stand in der Garage und hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

