Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeuge meldet alkoholisierten Fahrer

Meiningen (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dass soeben ein augenscheinlich alkoholisierter Mann in Meiningen in sein Auto gestiegen und losgefahren sei. Die Polizeibeamten stellten den Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Walldorf fest. Ein mit dem 57-jährigen Pkw-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast zwei Promille. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins. Den 57-Jährigen erwartet eine Anzeige.

