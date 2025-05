LPI-SHL: Blutentnahme nach Alkoholfahrt

Bad Salzungen (ots) - Am Abend des 30.04. kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen ein Fahrzeug. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 48-jährigen Fahrzuegführer erheblichen Alkoholgerunch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,58 Promille an. Mit dem Fahrer wurde anschließend eine Blutentnahme im Klinimum Bad ...

mehr