Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Brand auf Stoppelfeld an der Hunteburger Straße

Osnabrück (ots)

Am Montagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 22:30 Uhr abgeerntetes Stroh auf einem Feld an der Hunteburger Straße unweit zum Marschenweg in Brand. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte das Feuer und wählte den Notruf. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand folglich löschen. Ein Fremdverschulden kann derzeitig nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bohmte unter 05471/9710.

