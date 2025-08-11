Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Lotte: Polizei sucht Zeugen nach Streit und Sachbeschädigung

Osnabrück (ots)

Am späten Vormittag des 05.08 (11.40 Uhr) kam es in Osnabrück zu einem Vorfall im Straßenverkehr, der in einer verbalen Auseinandersetzung und Sachbeschädigung in Lotte endete. Ein Autofahrer überholte auf der Gluckstraße in einer Tempo-30-Zone ein langsamer fahrendes Fahrzeug. Im Anschluss soll der Fahrer des überholten Fahrzeugs den Überholer mehrfach hupend und dicht auffahrend durch die Stadt verfolgt haben. An der roten Ampel auf Höhe der Landwehrstraße 55 (Grenzgebiet Lotte/Osnabrück) stieg der Verfolger aus seinem Fahrzeug aus, lief zum Fenster des anderen Autos und beleidigte den Fahrer lautstark. Zudem soll er mehrfach mit der Faust gegen die Tür des Fahrzeugs geschlagen haben. Aus Angst fuhr der Geschädigte anschließend auf den Parkplatz des Penny Marktes in Lotte/Büren, wo es zu einem weiteren Streit kam. Auch hier soll der Täter den anderen Fahrer beleidigt haben, bevor er schließlich mit seinem Auto davonfuhr. Bei dem Wagen des Tatverdächtigen handelt es sich um einen hellblauen Mazda 2.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall an der Ampel und auf dem Parkplatz beobachtet haben. Besonders Personen, die als Bauarbeiter vor Ort waren werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2515 entgegen.

