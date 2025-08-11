PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Unbekannter entblößt sich vor Kindern - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, kam es am Regenrückhaltebecken in der Mecklenburger Straße zu einem exhibitionistischen Vorfall. Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich vor zwei minderjährigen Mädchen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Zudem soll der Mann die Kinder zu sich gerufen haben. Die Kinder entfernten sich umgehend vom Tatort und informierten eine Angehörige. Der Vater eines der Mädchen suchte daraufhin den Bereich des Regenrückhaltebeckens auf und stellte einen verdächtigen weißen Kleinwagen fest. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern derzeit an. Der Tatverdächtige flüchtete schließlich unerkannt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 185 cm groß

normale Statur kurze, graue Haare hellblaues T-Shirt dunkelblaue, kurze Jeanshose weiße Sportschuhe der Marke Nike

Zum Alter des Mannes liegen keine Angaben vor.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter, zum Fahrzeug oder zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 07:22

    POL-OS: Glandorf: Bushaltestelle in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend, zwischen 19.45 Uhr und 20.20 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter das Wartehäuschen einer Bushaltestelle an der Laudieker Straße (Höhe Hnr 9) in Brand. Das Feuer beschädigte das Häuschen erheblich, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 13:16

    POL-OS: Osnabrück/Hellern: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf Ikea-Parkplatz

    Osnabrück (ots) - Am Freitag, den 08.08.2025, kam es auf dem Parkplatz bei Ikea in Osnabrück zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 13:30 und 15:00 Uhr stellte der Geschädigte seine Mercedes V-Klasse auf dem Parkplatz ab. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck fest. An der beschädigten Stelle konnte schwarzer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren