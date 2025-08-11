Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Unbekannter entblößt sich vor Kindern - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, kam es am Regenrückhaltebecken in der Mecklenburger Straße zu einem exhibitionistischen Vorfall. Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich vor zwei minderjährigen Mädchen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Zudem soll der Mann die Kinder zu sich gerufen haben. Die Kinder entfernten sich umgehend vom Tatort und informierten eine Angehörige. Der Vater eines der Mädchen suchte daraufhin den Bereich des Regenrückhaltebeckens auf und stellte einen verdächtigen weißen Kleinwagen fest. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern derzeit an. Der Tatverdächtige flüchtete schließlich unerkannt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 185 cm groß

normale Statur kurze, graue Haare hellblaues T-Shirt dunkelblaue, kurze Jeanshose weiße Sportschuhe der Marke Nike

Zum Alter des Mannes liegen keine Angaben vor.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter, zum Fahrzeug oder zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell