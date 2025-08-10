PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Osnabrück/BAB30: Mit knapp 200 km/h über den Standstreifen - Toyota-Fahrer leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend wurde eine Polizeistreife gegen 19:40 Uhr auf einen schwarzen Toyota Avensis aufmerksam, welcher die A30 in Richtung Rheine befuhr. Das Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen nicht zugelassen, sodass sich die Polizisten für eine Kontrolle entschieden. In Höhe der Anschlussstelle Hellern gaben die Beamten dem Toyota-Fahrer Anhaltesignale. Der Fahrer verringerte seine Geschwindigkeit daraufhin und folgte dem Streifenwagen in Richtung der Abfahrt. Plötzlich fuhr der Autofahrer jedoch über den Grünstreifen des Sichtdreiecks an der Ausfahrt und gelangte zurück auf die Autobahn. Der Streifenwagen folgte dem Toyota mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Mit bis zu 200 km/h raste der Fahrer schließlich über die stark befahrene A30 vor der Polizei davon. Bei seiner Flucht überholte er diverse Fahrzeuge über den Standstreifen. An der Anschlussstelle Hasbergen fuhr der Autofahrer ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Aufgrund einer möglichen Gefährdung Unbeteiligter wurde die Verfolgungsfahrt schließlich abgebrochen.

Neben einigen Verkehrsverstößen leiteten die Polizisten mehrere Strafverfahren gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer ein, unter anderem wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kfz-Steuergesetz. Es ist zudem nicht ausschließen, dass der Toyota-Fahrer bei seiner riskanten Fahrweise andere Verkehrsteilnehmende gefährdet haben könnte. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2503 (tagsüber) oder -2515 zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die durch die Flucht selbst gefährdet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

