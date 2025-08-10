Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Brand auf landwirtschaftlichen Anwesen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Ahauser Weg gegen 00:00 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. In einer Maschinenhalle brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus, welches sich auf ein angrenzendes Stallgebäude und eine Reithalle ausbreitete. Durch die Anwohner konnten die Pferde aus ihren Ställen befreit werden und auf eine Koppel getrieben werden. Glücklicherweise blieben die Tiere als auch die Anwohner unversehrt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 900.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

