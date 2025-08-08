Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: 18-Jähriger greift Passanten am Neumarkt an - Frau leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr kam es im Bereich einer Bushaltestelle am Neumarkt zu einem Polizeieinsatz. Ein 18 Jahre alter Mann ging zuvor aus bislang ungeklärtem Motiv unvermittelt auf mehrere Personen zu und griff diese an. Dabei wurde eine 25-jährige Frau aus Osnabrück leicht verletzt. Umstehende Passanten griffen ein, hielten den Mann fest und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden. Die alarmierten Beamten nahmen den 18-Jährigen vor Ort in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Der Mann wurde anschließend einer Dienststelle zugeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

