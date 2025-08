Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Schwagstorf: Wohnungsraub führt zu umfangreichem Drogenfund - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend hat ein 50-Jähriger der Polizei einen Raubüberfall in seiner Wohnung in Schwagstorf gemeldet. Der Mann befand sich zum Zeitpunkt der Anzeige mit schweren Verletzungen in einem Osnabrücker Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei Männer gegen 22.45 Uhr die Wohnung des Opfers an der Mühlenstraße (nähe Kreisverkehr B218). Dort soll es zu einer Bedrohung mit einem Messer sowie dem Einsatz von Reizgas gekommen sein. Anschließend flüchteten die beiden Räuber in unbekannte Richtung. Im Zuge der Tatortaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenplantage in der Wohnung des 50-Jährigen. Eine daraufhin gerichtlich angeordnete Durchsuchung führte zum Fund größerer Mengen Marihuana, Bargeld sowie umfangreicher technischer Ausrüstung. Einer der Tatverdächtigen ist dem Opfer möglicherweise bekannt. Die Ermittlungen der Polizei Osnabrück richten sich aktuell sowohl auf den Raubüberfall als auch auf mögliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die am Samstagabend im Bereich des Tatortes an der Mühlenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

