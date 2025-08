Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag verschafften sich Unbekannte gegen 02:25 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einkaufscenter an der Glückaufstraße unweit zur Georg-Elser-Straße. Die Eindringlinge entwendeten diverse Ware und flüchteten anschließend gegen 02:40 Uhr in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um drei augenscheinlich jugendliche oder heranwachsende Personen gehandelt haben, welche sportliche Bekleidung (u.a. Jogginghosen) trugen. Einer der Personen trug während der Tat einen Motorradhelm.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun darum, dass Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05401/83160 melden.

