POL-OS: Osnabrück: Einbruchsversuch in Baufachhandel - Täter rammen Eingangstür mit Pkw

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruchsversuch in einen Baufachhandel an der Hannoverschen Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren bislang unbekannte Täter mit einem Pkw gezielt gegen die Haupteingangstür des Geschäfts, offenbar in der Absicht, sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Durch die Krafteinwirkung wurden die Türanlage sowie angrenzende Fensterflächen erheblich beschädigt. Ein Eindringen in das Objekt gelang nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Das Fahrzeug wurde am Tatort zurückgelassen und durch die Polizei zur kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt. Die Täter entfernten sich unerkannt vom Ort des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hannoverschen Straße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder einem weiteren Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541 327-2115 an die Polizei Osnabrück zu wenden.

