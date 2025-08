Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Brandstiftung in Bremer Straße - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 2.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brandereignis an der Bremer Straße, Ecke Borsigstraße, gerufen. Ein Bewohner hatte gemeldet, dass es in seiner Wohnung brenne. Ersten Ermittlungen zufolge wurde offenbar ein Brandsatz - mutmaßlich ein sogenannter Molotowcocktail - durch die Haustür in die Wohnung geworfen. Der Bewohner konnte das Feuer eigenständig löschen, sodass es zu keinem größeren Schaden kam. Verletzt wurde niemand. Der Brandsatz wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf eine tatverdächtige Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541 327-2115 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell