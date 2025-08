POL-OS: Merzen/Ankum: Vermisster Senior aus Pflegeeinrichtung wohlbehalten aufgefunden - Polizisten hatten richtigen Riecher

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend wurde in der Königsberger Straße in Melle ein Opel Adam entwendet. Rund zweieinhalb Stunden später konnte das Fahrzeug durch die Polizei in Rodenberg sichergestellt werden - beschädigt, mit falschem Kraftstoff im Tank, einem alkoholisierten Tatverdächtigen am Steuer und ...

mehr