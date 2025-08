Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Rodenberg: Mit dem geklauten Auto liegen geblieben - und ausgerechnet ein Polizeiauto um Hilfe gebeten

Am Donnerstagabend wurde in der Königsberger Straße in Melle ein Opel Adam entwendet. Rund zweieinhalb Stunden später konnte das Fahrzeug durch die Polizei in Rodenberg sichergestellt werden - beschädigt, mit falschem Kraftstoff im Tank, einem alkoholisierten Tatverdächtigen am Steuer und einer eher ungewöhnlichen Wendung zum Schluss.

Gegen 21:40 Uhr erreichte die Polizei der erste Notruf. Ein Zeuge hatte den flüchtenden Kleinwagen zunächst auf der A30 in Fahrtrichtung Hannover verfolgen können, verlor jedoch an der Anschlussstelle Riemsloh den Sichtkontakt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen beteiligt waren, verliefen zunächst ohne Erfolg.

Kurz nach Mitternacht sprach der Tatverdächtige auf der B442 in Rodenberg ein ziviles Polizeifahrzeug an. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit dem gestohlenen Fahrzeug liegen geblieben, nachdem er offenbar den falschen Kraftstoff getankt hatte. In der Folge versuchte er, ein vorbeifahrendes Auto anzuhalten - dabei handelte es sich jedoch um ein ziviles Polizeifahrzeug. Die Beamten erkannten die Situation und kontrollierten den Mann.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Zudem besitzt der 30-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie des Verdachts eines Tankbetrugs ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

