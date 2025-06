Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

21-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus

Kleve (ots)

Am Freitag (20. Juni 2025) gegen 11:10 Uhr kam es in Kleve an der Hoffmannallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Frau aus Kleve schwer verletzt wurde. Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Tiguan aus Kleve war auf der Hoffmannallee in Fahrtrichtung Albersallee unterwegs und wollte in Höhe eines Parkplatzes nach rechts auf diesen abbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, die in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Sie konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen, stieß mit diesem zusammen und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden. (sp)

