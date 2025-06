Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Trickbetrüger gibt sich als Zählerstandableser aus

Bargeld gestohlen

Goch (ots)

Opfer eines Trickbetrügers wurde am Samstag (21. Juni 2025) ein 86-Jähriger in Goch. Ein Mann klingelte an der Tür des Seniors und gab an, den Zählerstand ablesen zu wollen. Der Mann ließ den Unbekannten hinein und ging mit ihm zum Stromzähler. Dabei ließ der 86-Jährige vermutlich die Haustür offen und gab so einem zweitem Täter Gelegenheit, die Wohnung zu betreten und Bargeld zu entwenden. Anschließend verließ auch der angebliche Ableser die Wohnung recht zügig. Der Senior schaute noch aus dem Fenster und sah, wie der Mann zu einem silber-farbenen Auto auf der Mühlenstraße lief, in das er auf der Beifahrerseite einstieg. Der Wagen fuhr dann in Richtung Viehmarkt davon. Nachdem der 86-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, informierte er die Polizei. Der Täter wird beschrieben als 1,75m groß und etwa 30 Jahre alt. Er trug eine gelbe Warnweste und einen weißen Bauhelm. Der Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach nahezu akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie niemanden leichtfertig in Ihr Haus. Personen, wie Mitarbeiter der Stadtwerke, von Telefongesellschaften oder Behörden o.ä. müssen einen Ausweis vorlegen können. Ein Anruf bei der Behörde oder dem entsendenden Unternehmen gibt Sicherheit. Scheuen Sie sich nicht vor einer Überprüfung der Person, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt. Falls Ihnen Personen verdächtig vorkommen, informieren Sie bitte bedenkenlos die Polizei über den Notruf 110.(cs)

