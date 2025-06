Emmerich am Rhein (ots) - In Emmerich am Rhein-Hüthum wurde in der Zeit von Donnerstag (19. Juni 2025, 18:00 Uhr bis Freitag (20. Juni 2025), 11:00 Uhr, ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Opel Astra beschädigt. Anhand der Beschädigungen an der vorderen Stoßstange ist davon auszugehen, dass ein bisher ...

