Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Weststadt: Feuer auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend geriet gegen 22.40 Uhr ein Einkaufswagenunterstand auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes am Kurt-Schumacher-Damm in Brand. Etwa 10 bis 15 Einkaufswagen sowie der gesamte Unterstand wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Flammen konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat Hinweise auf zwei Motorradfahrer, die sich zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe des Brandortes aufgehalten haben sollen und mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Ob sie als Verursacher oder als mögliche Zeugen infrage kommen, ist derzeit unklar. Wer zur genannten Zeit im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den beiden Motorradfahrern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell