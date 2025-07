Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Großeinsatz nach Unfall auf der L71 - Fahrer blieb zunächst verschwunden

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (00.20 Uhr) wurde die Polizei durch den automatischen Notruf eines Mobiltelefons über einen Verkehrsunfall auf der Fürstenauer Straße informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen stark beschädigten Pritschenwagen fest, ein verantwortlicher Autofahrer war jedoch zunächst nicht auffindbar. Aufgrund des erheblichen Schadensbildes am Unfallfahrzeug sowie an der Unfallstelle bestand der Verdacht, dass der Unfallfahrer möglicherweise schwer verletzt worden sein könnte. In der Folge leitete die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr umfassende Suchmaßnahmen ein. Dabei kam unter anderem eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz, ein Mantrailer-Hund aus Nordrhein-Westfalen sowie ein Polizeihubschrauber wurden alarmiert.

Etwa zwei Stunden nach dem Unfall erschien ein 29-jähriger Mann in Begleitung seines Vaters an der Unfallstelle. Dabei handelt es sich um den mutmaßlichen Fahrer des verunfallten Fahrzeugs. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin beendet, Hubschrauber und Hund kamen nicht mehr zum Einsatz.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und den Hintergründen dauern derzeit an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 an die Polizei in Bersenbrück zu wenden.

