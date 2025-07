Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tankstellenmitarbeiter nach Angriff verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es in einer Tankstelle Am Grünen Tal in Schwerin zu einem tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter. Vorausgegangen war offenbar ein Streit über den Umtausch von Waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 45-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 11:15 Uhr Tabakwaren umtauschen, was ihm durch den Mitarbeiter der Tankstelle verwehrt wurde. In der Folge bedrohte der Mann den Angestellten verbal. Anschließend nahm der Tatverdächtige mehrere Getränkeflaschen an sich und griff den Mitarbeiter körperlich an. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den flüchtigen Tatverdächtigen im Nahbereich stellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung sowie wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell