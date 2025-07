Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Kind von unbekanntem Autofahrer belästigt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag kam es in der Straße An der Bleiche zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Mann. Gegen 12.45 Uhr hielt sich ein Kind auf dem Gehweg vor einem Imbiss auf, als es von einem Autofahrer angesprochen wurde. Der Mann fragte nach dem Weg. Als das Mädchen näher an das Fahrzeug herantrat, stellte es fest, dass der Mann an seinem Glied manipulierte. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 50 Jahre alt - schlanke Statur - kurze, helle, orangefarbene Haare - Schnurrbart - sprach mit leiser, lispelnder Stimme - unvollständiges, gelblich verfärbtes Gebiss

Zum Fahrzeug liegen folgende Hinweise vor:

- dunkelgrüner SUV mit Metallic-Lackierung - neueren Baujahrs - vermutlich ein Elektrofahrzeug

Die Polizei in Bersenbrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

