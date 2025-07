Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Überfall in Bäckerei scheiterte - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits am Sonntagmorgen, den 29.06.2025, kam es in einer Bäckerei in der Großen Straße zu einem versuchten Überfall. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 06.00 Uhr das Geschäft und bedrohte die Geschäftsinhaberin mit einem Zimmermannshammer, den er auf Brusthöhe in der linken Hand hielt. Der Mann forderte in klarem Deutsch: "Das ist ein Überfall! Geld her." Da sich zu diesem Zeitpunkt noch kein Bargeld in der Kasse befand, verließ der Täter das Geschäft in unbekannte Richtung. Nach Zeugenangaben ging er weiter in Richtung Drostenhof/Münsterstraße. Dabei passierte er eine weitere geöffnete Bäckerei, ohne diese zu betreten.

Täterbeschreibung:

- männlich, etwa 180 cm groß - schlanke Statur - ca. 20-25 Jahre alt - bekleidet mit schwarzem Hoodie (Kapuze über den Kopf gezogen), - - - schwarzer Jogginghose - trug schwarz-weiße Sneaker - auffällig: verspiegelte Sonnenbrille - führte einen Zimmermannshammer mit grauem Stiel mit sich

Die Polizei in Bad Iburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 05403 796690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell