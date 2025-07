Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Fahrradkontrollen im Stadtgebiet - Polizei zieht Bilanz

Osnabrück (ots)

Bei Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet Osnabrück hat die Polizei am gestrigen Dienstag die Einhaltung der Verkehrsregeln durch Radfahrende sowie Autofahrerinnen und Autofahrer überprüft. Die Maßnahmen fanden an bekannten Unfallhäufungspunkten sowie an Örtlichkeiten statt, an denen in der Vergangenheit wiederholt Verstöße festgestellt worden waren.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 98 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Dabei waren sowohl Rad- als auch Kraftfahrzeugführende auffällig.

47 Verstöße entfallen auf Rad- und Pedelecfahrende, darunter:

16 x Missachtung des Rotlichts,

28 x Befahren von Fußgängerzonen oder Gehwegen,

3 x unerlaubte Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt.

51 Verstöße wurden bei Kraftfahrzeugführenden festgestellt, unter anderem:

13 x Rotlichtmissachtung,

11 x Parken auf dem Rad- oder Gehweg,

7 x Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer,

9 x verbotswidriges Überholen von einspurigen Fahrzeugen,

11 x Durchfahrt trotz Verkehrsverbot (Zeichen 250).

Die festgestellten Verstöße führen zu einem Gesamtbetrag an Verwarngeld- und Bußgeldforderungen von rund 5.535 Euro.

Besonderes Augenmerk legten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf die Kommunikation mit den Verkehrsteilnehmenden. Neben der konsequenten Ahndung von Verstößen wurde in vielen Fällen das persönliche Gespräch gesucht, um auf mögliche Gefahren durch eigenes Fehlverhalten hinzuweisen. Ziel war es, langfristig das Gefahrenbewusstsein zu stärken und die Regelakzeptanz im Straßenverkehr zu erhöhen.

Unterstützt wurden die Maßnahmen durch spezialisierte Einsatzkräfte - darunter zwei S-Pedelecs, acht Pedelecs sowie drei Kräder.

Ein besonderes Augenmerk galt der häufig festgestellten Missachtung von Rotlicht sowie dem Überholen trotz bestehender Überholverbote - beides Verhaltensweisen, die regelmäßig zu schweren Unfällen führen können. Die Polizei kündigt an, auch künftig mit mobilen und stationären Kontrollen im gesamten Stadtgebiet präsent zu sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell