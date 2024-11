Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Norderstedt (ots)

Am Mittwoch (06.11.2024) ist es tagsüber im Kielortring zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung gekommen, bei dem die Unbekannten zwar gewaltsam über die Terrasse in die Wohnung gelangten, nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine Gegenstände entwendeten.

Die Tat geschah in einem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 19:25 Uhr.

Am Vortag kam es in einem anderen Mehrfamilienhaus im Kielortring bereits zu einem Einbruch (siehe Pressemitteilung https://t1p.de/wmm8u). Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist polizeilich bisher nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Die zuständige Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell