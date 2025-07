Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahles

Wickede (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 15:00 Uhr, ist eine Wickeder Seniorin Opfer eines Trickdiebstahles geworden.

Zwei bislang unbekannte Täter klingelten bei der Seniorin an der Haustür und wollten angeblich den Zählerstand der Heizung ablesen. Dazu bedrängte einer der Täter die Seniorin derart, dass diese in ihre Wohnung zurückging. Der Täter hat sich in den Türrahmen der Küche gestellt, so dass ihr die Sicht auf den zweiten Täter verwehrt war. Dieser zweite Täter nutzte die Chance und ging ins Schlafzimmer, wo er eine Schmuckschatulle mit diversen Schmuckstücken entwendete.

Als die Seniorin die Masche erkannte, waren die beiden Betrüger schon wieder aus der Wohnung geflüchtet.

Die Wickederin kann die Täter wie folgt beschreiben:

1. Täter

Männlich Ca. 180 cm groß Südländisches Erscheinungsbild Ca. 35 Jahre alt Schwarze Haare Gepflegt Kräftige Statur Schwarzes Hemd mit weißen Streifen Passende kurze Hose Festes Schuhwerk Gutes Deutsch

2. Täter

Männlich Ca. 170 cm groß Südländisches Erscheinungsbild Dunkelblonde Haare Ca. 35 Jahre alt Normale Statur Weißes T-shirt mit Aufschrift Lange Jeans

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Die Polizei rät in dem Zusammenhang:

- Öffnen Sie keinen Fremden die Tür, und lassen Sie sie schon gar nicht ins Haus oder ihre Wohnung. - Sollte es dennoch zu einer Straftat gekommen sein, so melden Sie sich umgehend bei der Polizei unter der Notrufnummer 110.

