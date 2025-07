Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Kondomautomaten aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 09:10 Uhr, fuhren Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt in die Welserstraße, um den Einbruch an zwei Kondomautomaten zu bearbeiten. Die nah beieinander aufgestellten Automaten wurden beide mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen. Eine unbekannte Menge an Kondomen und Bargeld wurde anschließend durch unbekannte Täter entwendet. Der genaue Tatzeitraum konnte nicht eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

