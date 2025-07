Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Parkscheinautomaten angegangen

Möhnesee (ots)

In der Zeit zwischen dem 27.07.2025, 20:30 Uhr und dem 28.07.2025, 06:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter an das Bargeld aus einem Parkscheinautomaten zu gelangen. Das ausgewählte Objekt stand an der Seestraße in Körbecke. Mit Hilfe eines Spanngurtes wurde der Automat vom Sockel gerissen. Offensichtlich war es den Tätern nicht möglich das Münzfach zu öffnen, oder den Automaten mitzunehmen.

Zu einem weiteren Delikt kam es an der Bahnhofstraße in Wamel. Auf dem Parkplatz in Höhe des "Uferlos" entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 27.07.2025, 11 Uhr und dem 28.07.2025, 10 Uhr, den kompletten Parkscheinautomaten. Hierzu wurde der Automat vermutlich mittels Muskelkraft oder mittels eines geeigneten Werkzeuges aus der Bodenverankerung gerissen oder gehebelt. Für den Transport des Automaten muss ein geeignetes Fahrzeug genutzt worden sein.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell