POL-WHV: Sachbeschädigungen in Altengroden durch Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, den 06.07.2025, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr einen am Bahnhof in Schortens/Heidmühle abgestellten mit einem Kabelschloss gesicherten grünen E-Scooter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 9849330 in Verbindung ...

