Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aufbruch eines Verkaufsanhängers - Täter auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei 26 und 38 Jahre alte Männer sollen in der Nacht von Sonntag auf Montag in Karlsruhe versucht haben, einen abgestellten Anhänger aufzubrechen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Zeuge gegen 01:10 Uhr in Beiertheim-Bulach, wie sich die beiden Männer an einem in der Bannwaldallee abgestellten und verschlossenen Verkaufsanhänger zu schaffen machten. Polizeibeamten gelang es, die beiden mutmaßlichen Täter noch bei der Tatausführung widerstandslos festzunehmen.

Da die Beschuldigten über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügen, wurden sie im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die Tatverdächtigen an. Im Anschluss wurden diese in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell