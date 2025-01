Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell/Winden im Elztal - Zwei Männer nach mehreren Diebstählen in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zunächst unbekannte Diebe sollen in der Nacht von Freitag auf Samstag aus mehreren abgestellten Pkw in Marxzell-Burbach Gegenstände entwendet haben. Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg nahmen am Samstagmorgen zwei tatverdächtige Männer in Winden im Elztal vorläufig fest.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stehen die beiden 21- und 23 Jahre alten Männer im dringenden Verdacht, in der Nacht auf den 04.01.2025 mehrere Gegenstände aus einem wohl unverschlossen Auto in der Völkersbacher Straße in Burbach entwendet zu haben. Unter dem Diebesgut befanden sich unter anderem sogenannte AirPods. Anhand von Videoaufnahmen einer Überwachungskamera konnte einer der beiden Männer mutmaßlich bei dem Versuch eines weiteren Pkw-Einbruchs in unmittelbarer Tatortnähe beobachtet werden.

Eine Ortung der gestohlenen AirPods führte am Samstagmorgen zu einem Hinweis auf eine Asylunterkunft in Winden im Elztal. Bei der unmittelbar eingeleiteten Überprüfung fanden Beamte des Polizeireviers Waldkirch das elektronische Diebesgut im Zimmer von zwei tatverdächtigen Männern. Im Zuge der weiteren Durchsuchung konnten zudem eine Vielzahl weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden 21- und 23-jährigen Beschuldigten wurden am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Seither befinden sich die Beschuldigten in Untersuchungshaft.

Die Höhe des Diebesgutes und die Anzahl der Taten, die mit den 21- und 23-jährigen Beschuldigten in Verbindung zu bringen sind, dauern an. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Ettlingen und dem Polizeirevier Waldkirch übernommen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell