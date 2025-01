Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Einbrecher entwenden zwei Tresore von Firmengeländen

Karlsruhe (ots)

Nach aktuellem Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen Sonntagabend, 18:00 Uhr und Montagmittag, 12:30 Uhr auf bislang nicht näher bekanntem Wege in die Produktionshalle in der Huttenheimer Landstraße. In der Halle brachen die Unbekannten zwei verschlossene Bürotüren auf und nahmen Bargeld sowie diverse Wertgegenstände an sich. Zudem entwendeten sie offenbar mit Hilfe eines Hubwagens einen Tresor. Im gleichen Tatzeitraum wurde in ein weiteres Gebäude in der Straße Untere Reut in Graben-Neudorf eingebrochen. Dort entwendeten die Täter ebenfalls Bargeld und einen Tresor.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Anja Hamerski, Pressestelle

