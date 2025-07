Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Unbekannte brechen in Kindergarten ein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf den heutigen Montag, 14.07.2025, haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen gestern Abend 22:00 Uhr und heute Morgen 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Schlosstraße in Ehrenkirchen-Kirchhofen verschafft.

Dabei wurden nach derzeitigen Erkenntnissen eine Seitentüre mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen und anschließend Büroräume und Schnränke vermutlich nach Wertgegenständen oder Bargeld durchsucht.

Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Ob die unbekannte Täterschaft etwas entwendet hat, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Ehrenkirchen. Zeugen, die womöglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07633 80618-0 zu melden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell