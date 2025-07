Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer bleibt mit knapp 2 Promille in Schutzleitplanke hängen

Freiburg (ots)

Am Sonntag (13.07.2025), gegen 1:40 Uhr, kam ein 37-jähriger Auto-Fahrer auf einem Auffahrtsast auf der Autobahn A 5 von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzleitplanke und verhakte sich mit dieser. Der 37-Jährige befuhr mit seinem Range Rover die Autobahn A 98 und wollte an dem Autobahndreieck auf die Autobahn A 5 in Richtung Basel auffahren. Im Kurvenverlauf des Auffahrastes kam er vermutlich aufgrund des Alkoholeinflusses von der Fahrbahn ab. Im Verlauf kollidierte er mit der auf der linken Seite befindlichen Schutzleitplanke und verhakte sich mit dieser. Mehrere Personen bemerkten das verunfallte Fahrzeug beim Vorbeifahren und meldeten dies der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille, weshalb der 37-jährige Mann in der Folge zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Da er zuvor über Verletzungen klagte, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell