Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 11.07.2025, gegen 16.25 Uhr entzündete sich der Akku eines ferngesteuerten Spielzeugautos und verursachte in einem Anwesen in der Oberen Gasse in Münstertal einen Gebäudeschaden durch Verrußung infolge der extremen Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Personen wurde nach ...

mehr