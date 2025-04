Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Tatverdächtigen wegen Hehlerei mit Kraftfahrzeug

Troisdorf/ Aachen (ots)

Mit Lichtbildern sucht die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis nach einem Mann, der der Hehlerei verdächtigt wird. Bereits am 16. August 2024 boten Unbekannte einen Audi Q3 in einem Internetportal an. Ein Mann aus Troisdorf meldete sich auf das Inserat und vereinbarte mit dem Verkäufer ein Treffen in Aachen.

Unter dem Vorwand, der Verkäufer arbeite auf einer Baustelle in Belgien, wurde der Geschädigte nach Oupeye (Gemeinde in der belgischen Provinz Lüttich) gelockt. Dort traf der Troisdorfer auf den schwarzhaarigen, etwa 30 bis 35 Jahre alten und circa 180 cm großen Tatverdächtigen mit dicklicher Statur. Nach einer Probefahrt entschied sich der Geschädigte den Pkw zu kaufen und übergab dem Unbekannten den Kaufpreis.

Einige Stunden später meldete sich eine Versicherungsgesellschaft bei der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis und gab an, dass sie den gestohlenen Audi in Troisdorf geortet hätten. Es stellte sich heraus, dass der zuvor verkaufte Audi Q3 am 19. Juni 2024 bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Belgien gestohlen worden war.

Der unbekannte Tatverdächtige hatte vor dem Verkauf an den Geschädigten falsche Kennzeichen an das Fahrzeug angebracht und die Fahrzeugdokumente gefälscht. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte verdächtigt wird, gleichgelagerte Delikte im Raum Aachen begangen zu haben.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurden nun Lichtbilder von dem Tatverdächtigen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Bilder können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/165176 eingesehen werden.

Wer kann Angaben zu dem Abgebildeten machen? Hinweise nimmt die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell