POL-OS: Osnabrück: Mehrere Fahrzeuge in der Ziegelstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (11.30 Uhr) kam es in der Ziegelstraße in Osnabrück zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte eine bislang unbekannte Person oder Personengruppe durch Zerkratzen des Lacks auf der Beifahrerseite insgesamt sechs am Fahrbahnrand abgestellte Pkw, darunter Fahrzeuge der Marken VW, Seat und Mercedes. Ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro ist entstanden. Die Polizei Osnabrück hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

