Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter entzündet Unrat am Waldrand - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden die Polizei und die Feuerwehr gegen 16:40 Uhr zu einem Einsatz am Hauswörmannsweg gerufen. In der Nähe eines landwirtschaftlichen Hofes kam es zu einem Kleinbrand am Waldrand. Durch einen Anwohner und die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Verursacht wurde der Brand augenscheinlich durch angezündeten Müll, welcher sich an einem Baum befand. An dem Baum entstand Sachschaden. Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte unter 0541/327-3103 (tagsüber) oder unter -2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell