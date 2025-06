LPI-GTH: Verpuffung auf Abrissgelände - Zwei Jugendliche schwer verletzt

Gotha (ots) - Um Mitternacht vom Freitag zum Sonnabend war die Glocke einer Kapelle in der Erfurter Straße in Gotha das Begehren dreier Diebe. Der Taschenlampenschein eines Anwohners, der auf die Personen aufmerksam wurde, vertrieb die Täter jedoch. Die Glocke, die mittels mitgebrachtem Werkzeuges bereits aus ihrer Halterung entfernt und am Boden abgestellt worden war, mussten die Täter am Tatort belassen. Wie sie die ...

