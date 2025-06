Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrüger am Telefon

Haina / Gotha (ots)

Sowohl am Freitagnachmittag als auch am Sonnabendnachmittag gab es im Landkreis Gotha bekanntgewordene Versuche von Telefontrickbetrügen. Bei beiden Anrufen gaben sich die unbekannten Täter als Mitarbeiter einer Bank oder eines Unternehmens aus und wiesen die Geschädigten darauf hin, dass es zeitnah zu einer Abbuchung vom Konto kommen werde, bzw. dass eine Überweisung einer Geldsumme erforderlich sei. Jeweils ging es um einen Geldbetrag in Höhe von 499 EUR. Eine 69jährige Frau aus Gotha konnte soweit überzeugt werden, dass sie die Überweisung tätigte. Ein 86jähriger Mann aus der Gemeinde Nessetal durchschaute den Betrug und beendet das Gespräch. Die Polizei weist auf Achtsamkeit in Bezug auf Telefontrickbetrüger hin. Im Zweifelsfall halten Sie bitte Rücksprache mit der Polizei oder Angehörigen, bevor sie Zahlungen tätigen oder Wertgegenstände an Fremde übergeben. (oh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell