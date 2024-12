Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Frankenholzer Straße in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 17.12.2024 auf den 18.12.2024, zwischen 20:00 Uhr und 06:15 Uhr, ereignete sich in der Frankenholzer Straße in Bexbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Frankenholzer Straße 182 geparkten weißen Ford Transit mit Rotenburger-Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

