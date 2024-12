Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Netto-Parkplatz Homburg

Homburg (ots)

Am 17.12.2024 ereignete sich im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Saarbrücker Straße in Homburg. Hierbei wurde ein geparkter weißer Toyota Yaris mit HOM-Kreiskennzeichen durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren an der vorderen Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell