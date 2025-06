Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Samstag beschädigte ein bisher Unbekannter in der Zeit von 14.10 Uhr bis 14.20 Uhr drei Fahrzeuge, welche in der Waisenstraße parkten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen (Bezugsnummer 0159684/2025). (mb)

