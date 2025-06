LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Flugunglück in der Nähe des Sonderflugplatzes in Ilmenau OT Pennewitz. Ein 54-jähriger Pilot ist aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Leichtflugzeug abgestürzt. Das Flugzeug wurde durch den Absturz komplett zerstört. Der 54-jährige Pilot, welcher allein im Flugzeug saß, erlag noch an der Unglückstelle seinen schweren Verletzungen. Die neben ...

