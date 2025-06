Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Gottes Segen - Glockenklau gescheitert

Gotha (ots)

Um Mitternacht vom Freitag zum Sonnabend war die Glocke einer Kapelle in der Erfurter Straße in Gotha das Begehren dreier Diebe. Der Taschenlampenschein eines Anwohners, der auf die Personen aufmerksam wurde, vertrieb die Täter jedoch. Die Glocke, die mittels mitgebrachtem Werkzeuges bereits aus ihrer Halterung entfernt und am Boden abgestellt worden war, mussten die Täter am Tatort belassen. Wie sie die metallische Glocke mit einem geschätzten Gewicht von ca. 250 kg transportieren wollten, bleibt fraglich. Hinweise zur Tat werden erbeten bei der Polizei Gotha unter 03621/781125 und unter der Bezugsnummer ST/0159363/2025. (oh)

