Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Tödlicher Unfall auf Neuenkirchener Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer gegen 08:35 Uhr die Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann aus der Samtgemeinde Neuenkirchen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Für den 57-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Opel entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Neuenkirchener Straße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme vollgesperrt.

