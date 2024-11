Polizei Essen

POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrer wird von PKW angefahren und flüchtet

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel:

Am Dienstag (29. Oktober) gegen 14:30 Uhr wollte der 55-jährige Fahrer eines VW Caddy von der Nordhofstraße rechts auf die Segerothstraße abbiegen. Beim Anfahren übersah er einen von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer und erfasste ihn. Der PKW-Fahrer stieg aus und schaute nach dem Unbekannten. Dieser hob den E-Scooter auf, schrie den 55-Jährigen an, fotografierte dessen Kennzeichen und fuhr schließlich auf der Segerothstraße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße davon.

Nun sucht die Polizei den E-Scooter-Fahrer, der bei dem Unfall vermutlich verletzt wurde.

Wenn Sie Hinweise zum Unfallbeteiligten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

